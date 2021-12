Claudia Leitte, Banda Eva e Banda de Boca indicados ao Grammy

Claudia Leitte, Banda Eva e Banda de Boca foram indicados ao Grammy Latino 2010. A cantora disputará na categoria “Disco Pop do ano” pelo álbum “As Máscaras” e o grupo liderado por Saulo Fernandes concorrerá ao Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras. Já a banda de Boca foi escolhida para disputar na categoria MPB Para Crianças.





Pelo Twitter, a artista comentou o quanto ficou feliz com a indicação. “Acabo de saber que o disco ‘As Máscaras’ está concorrendo ao Grammy Latino na categoria ‘Disco Pop do ano’. Que massa! Estava lendo a respeito da premiação. O fato de estar concorrendo pela primeira vez já é o máximo. Nunca pensei!(risos) Este é meu primeiro disco solo gravado em estúdio. Que lindo, né?".

Claudia Leitte concorre ao prêmio com as cantoras Sandra de Sá e Céu e os músicos Sergio Mendes e Michael Sullivan.

Outros artistas brasileiros indicados foram Gilberto Gil, Dori Caymmi e Maria Gadú, que receberam duas indicações cada. Já Maria Bethânia foi escolhida para a categoria de Gravação do Ano pela música "Tua".

A cerimônia de entrega do Grammy Latino, que neste ano chega à 11ª edição, será realizada no Mandalay Bay Events Center, em Las Vegas, no dia 11 de novembro.

