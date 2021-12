Claudia Leitte assume lugar de Luiza Possi em estreia de "O Formigueiro"

Claudia Leitte será a entrevistada do humorista Marco Luque na estreia de seu solo, "O Formigueiro", que entra na programação da Band a partir deste domingo, 25, às 19h. A cantora de axé gravou sua participação nesta terça-feira, 20, após a coletiva de imprensa de divulgação da atração.





Claudinha aproveitou o microblog para contar que também estará em outros programas. "Estou chegando no SBT para gravar com Seu Raul. Passei a tarde com Ana Hickman no "Tudo é possível". Foi emocionante e dei boas risadas", contou.



Em seguida, a cantora falou sobre mais uma participação na TV: "Vou gravar o quadro "Homenagem ao artista". Sou durona... Será q aguento a pressão? Seu Raul vai ao ar sábado, no SBT. Estou chegando no estúdio. Qnd der, volto. Bjs", disse.



Na segunda-feira, 19, Claudinha gravou para os programas "Vídeo Show", da Globo, e o "Receita pra dois", com Edu Guedes, na Record News.



