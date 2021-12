Cláudia Leitte anima 5 mil pessoas na virada em Salvador

Cerca de cinco mil pessoas se

reuniram para comemorar a chegada de 2011 na Bahia Marina, orla de

Salvador. O Réveillon da Cidade, sob o comando de Claudia Leitte, trouxe

o som da Orquestra Benutti e da banda Negra Cor. Com a proposta de

sofisticação, soteropolitanos e turistas brindaram o Ano-Novo na festa,

cujo tema foi a cidade de Veneza.









O evento contou com a presença do prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, além dos atores globais Tamy di Califiori, Guilherme Trajano, Júlia Faria e Sophia Abrãao, que veio acompanhada do namorado, Chay Suede. “Eu amo a energia de Salvador. É a minha primeira opção”, confessou Sophia. O comediante do CQC Rafael Córtez também assistiu a virada do ano na festa: “Estava passando férias em Imbassaí e aproveitei para assistir o show de Claudinha com um grupo de amigos”.

“Rolou”, afirmou Cláudia Leitte, quando questionada sobre o porquê de ter realizado o seu primeiro Réveillon no ano em que não aconteceram outras festas do mesmo estilo em Salvador. “Encontrei parceiros que me propuseram passar esse momento mágico com minha família, meus amigos e perto de casa”, justificou.





A Orquestra Benutti abriu a noite por volta das 22h e trouxe ao palco sucessos de artistas variados como Carmem Miranda, Tom Jobim e Louis Armstrong. Nos últimos 15 minutos de 2010, foi a vez de Claudia Leitte subir ao palco. De máscara e vestido laranja, a cantora prometeu trazer muita alegria nas primeiras do nono ano.



Em três horas de show, a cantora agitou o público com sucessos da

carreira e músicas inéditas do novo espetáculo. A virada abriu a nova

turnê dela, que lançou recentemente o CD Rythmos. A banda Negra Cor

fechou a noite e agitou o público até pouco antes do nascer do Sol.



adblock ativo