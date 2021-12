Claudia Leitte abre hoje Festival de Verão de Salvador

Falta cerca de um mês para início do carnaval e Salvador já se prepara para receber os foliões. Mas, enquanto os trios elétricos não chegam, quem estiver em Salvador poderá aproveitar outra grande festa que promete agitar a cidade. Começa hoje e segue até sábado a 13ª edição do Festival de Verão de Salvador, no Parque de Exposições, com cerca de 120 atrações nacionais além do cantor americano Jason Mraz.









