Clássico álbum Sticky Fingers ganha edição comemorativa

O título mais comumente associado aos Rolling Stones é nada mais, nada menos que "A Maior Banda de Rock do Mundo". É moeda corrente. Todo mundo já leu ou ouviu por aí. Mas poucos sabem o porquê da honraria ou o que exatamente eles fizeram para merecê-la. A resposta em duas palavras: Sticky Fingers. Agora, o clássico álbum de 1971 acaba de ganhar edição comemorativa.

A versão nacional vem com o álbum original remasterizado e um CD bônus com versões alternativas inéditas e ao vivo, com destaque para a performance de Eric Clapton em Brown Sugar e a versão acústica de Wild Horses. No exterior, a edição saiu tripla, com o disco 3 trazendo um show inteiro na Universidade de Leeds, naquele mesmo ano.

E, sim, é claro que os Stones fizeram grandes álbuns ainda nos anos 1960 com o saudoso Brian Jones, como Beggars Banquet (1968) e Let It Bleed (1969). Só que, nessa época, os Beatles ainda existiam.

E mais: apesar de excelentes, esses (e outros) álbuns ainda não traziam em si o foco que tornou SF uma obra fechada, exata, na qual cada nota, riff e levada parece milimetricamente encaixada no lugar certo - e ainda assim, poucos álbuns soam tão soltos, sujos e espontâneos.

Entre os especialistas, SF é quase unanimidade como um dos melhores discos de todos os tempos e o melhor dos Stones - sim, porque há quem prefira o álbum seguinte, o duplo Exile on Main Street (1972).

Mas enquanto Exile por vezes perde o foco em suas 17 faixas, SF fechou a tampa em dez - todas essenciais, clássicas.

Na época, o disco foi esperado com grande expectativa pelos fãs, imprensa e indústria. Afinal, seria o primeiro disco dos Stones após a perda trágica de Brian Jones e subsequente entrada de Mick Taylor.

Naqueles tempos, auge da indústria do disco, as bandas ligadas às grandes gravadoras - não importa o seu tamanho - eram obrigadas por contrato a comparecer com (pelo menos) um álbum novo por ano.

Lançado em 1971, Sticky Fingers encerrou um hiato de dois anos desde o Let It Bleed - uma eternidade para os padrões da época. "Sticky Fingers eleva ao estado de arte o amálgama stoneano de blues e rock com um toque country mais pronunciado, graças a influência de Gram Parsons", opina o economista Osvaldo Braminha Silveira Jr., ex-diretor da MTV na Bahia e estudioso incansável do rock clássico.

Ex-membro da banda The Byrds, Gram Parsons (1946-1973) ficou amigo de Keith Richards e Mick Jagger no final dos anos 1960, estimulando na dupla o interesse pela música country. O resultado apareceria em canções como Dead Flowers e Sweet Virginia (do Exile...).

"Tá tudo ali em termos de rock 'n' roll: irreverência, deboche, perigo, relatos barra pesada, a perda da inocência e das ilusões, fazendo de Sticky Fingers um dos discos definitivos do rock", acrescenta.

Outro nome fundamental no resultado de SF foi a entrada do guitarrista Mick Taylor na banda, recrutado para substituir o membro fundador Brian Jones, encontrado morto em sua piscina em 1969.

"SF marca a chegada definitiva de Mick Taylor, o melhor músico que passou pelos Stones. Gravado na estrada (no Alabama e na Inglaterra), tem blues, country e gospel traduzidos na linguagem pop de uma forma que nenhuma banda estadunidense chegou perto - mas aquele bando de ingleses fica à vontade, com total intimidade", observa o químico Nei Bahia, outro aficionado, parceiro inicial de composição de Fábio Cascadura.

"É tão bom que quase ninguém lembra que a capa é obra de um tal de Andy Warhol", sugere. Close de um homem "animadinho" em calças jeans justas, a ousada capa original trazia um zíper real, que, quando era aberto, revelava a cueca do rapaz.

Não se pode esquecer também a importância do produtor Jimmy Miller (1942-1994), um dos grandes produtores do rock clássico, que ainda assinou outros três álbuns dos Stones: os já citados Beggars Banquet, Let It Bleed, Exile on Main Street e ainda Goats Head Soup (1973).

Fim da Era Beatle

Superlativo em qualquer ângulo que se analise, Sticky Fingers é álbum de muitos marcos: consolida a entrada de Mick Taylor, a influência country de Gram Parsons, a capa inovadora de Andy Warhol e ainda mais um: a estreia do selo Rolling Stones Records, que trouxe consigo o famoso logo da boca com a língua pra fora, um triunfo de design de John Pasche.

E, finalmente, com Sticky Fingers os Stones conseguiram sair da sombra dos Beatles: "Depois de dois discaços consecutivos - Beggars Banquet e Let It Bleed, os Stones soltaram este petardo, provando que a Era Beatle pertencia ao passado", provoca o artista Miguel Cordeiro.

"E foi então que ali se consolidou a frase de que eles eram 'a maior banda de rock'n'roll do mundo'", conclui, certeiro.

