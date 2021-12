Clara Maria é o nome da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti

O nome da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti, que nasceu no último dia 23, foi finalmente revelado após um certo suspense e várias hipóteses cogitadas. Clara Maria foi o nome escolhido, tendo sido compartilhado nas redes sociais pela apresentadora e pelas avós da bebê.

Na noite de quinta-feira, 24, a Tata Werneck publicou um vídeo no Instagram no qual aparecem o nome da filha e algumas fotos do parto, que foi por cesariana. Na manhã desta sexta-feira, 25, o vídeo já não estava disponível na rede social, mas foi compartilhado por internautas no Twitter.

Clara era um dos nomes cogitados por Tata Werneck quando ela estava grávida. Cora era outra possibilidade e Clóvis era o nome "provisório" pelo qual a bebê era chamada nas publicações da apresentadora.

Valéria Alencar, mãe de Rafael Vitti, e Claudia Werneck, mãe de Tata, também compartilharam fotos da neta para anunciar o nome da menina.

