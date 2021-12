Cirurgia afasta Cauã Reymond de "Passione"

Cauã Reymond, que interpreta o personagem Danilo em "Passione", da Globo, passou por uma cirurgia no quadril na manhã desta terça-feira, 21, em um hospital de São Paulo. De acordo com o site R7, por conta do procedimento, o ator vai ficar afastado das gravações da trama das oito por uma ou duas semanas.









