Circuito Cultural estreia com dois espetáculos em Feira de Santana

No dia 10 de novembro, às 16h, começa a 8ª edição do Circuito Cultural Belgo Bekaert. O evento, que acontece até o dia 24 de novembro, apresenta os espetáculos "Os Fogatas" e "Circocicleta" no Centro de Esporte e Artes Unificados, em Feira de Santana. As apresentações são abertas ao público com entrada gratuita.

O espetáculo “Os Fogatas” traz para a sua apresentação temáticas como a críticas de costumes, discussões sociais e a importância da valorização do teatro brasileiro e popular através da história das famílias: Cigarras, Formigas e os Abelhudos Batistas. Juntos, os vizinhos enfrentam conflitos e se metem em planos e confusões com um final surpreendente. O espetáculo é inspirado no texto “Os Cigarras e Os Formigas” de Maria Clara Machado e a direção do espetáculo é de Geovane Mascarenhas.

O espetáculo “Circocicleta”, conta a história de cinco palhaços que chegam em um cortejo montados em diversos tipos de bicicletas, carregando elementos como tubos retráteis que, decorados com fitas, bandeiras entre outros transformam o palco em uma grande lona de circo. Ao longo do espetáculo, são realizados números e esquetes clássicos da palhaçaria tradicional, misturados a diversas técnicas circenses, como acrobacia de solo e mágica, adaptados ao formato de rua.

Circuito Cultural Belgo Bekaert

Criado em 2011, O programa promovido pela Belgo Bekaert Arames, tem como finalidade formar e profissionalizar o público infantil para teatro sendo realizado em seis municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

O objetivo do Circuito Cultural é democratizar o acesso à cultura, oferecendo uma programação teatral regular às comunidades, com espetáculos infantis gratuitos. Ao todo, já foram apresentados 456 espetáculos, beneficiando mais de 106 mil espectadores. O Circuito Cultural torna a experiência de assistir os espetáculos teatrais um momento único para as crianças e toda a família.

adblock ativo