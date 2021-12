Circo francês Le Cirque Amar chega a Salvador nesta sexta-feira, 24

Estreia na próxima sexta-feira, 24,ás 20h30, na Avenida Paralela, o circo francês Le Cirque Amar. Além do tradicional espetáculo, o público acompanhará surpresas como voos rasantes de motocicletas com acrobacias do Show Freestyle. Mas essa mega atração não é a única. O tradicional Globo da Morte que o Le Cirque Amar também traz vem com um diferencial, nove motoqueiros ensandecidos dentro de uma esfera metálica, cruzando os limites entre a vida e morte. Um desafio que apenas cinco encaravam, agora quase o dobro de participantes.

Os interessados poderão acompanhar as apresentações com ingressos a partir de R$ 20, de terça a sexta-feira, às 20h30. Sábados, domingos e feriados 15h30, 18h e20h30.

