Circo do Patati e Patatá chega pela primeira vez em Salvador

Pela primeira vez, o 'Parque Patati Patatá Circo Show' chega a Salvador. A temporada ficará disponível até o dia 27 de janeiro no estacionamento do Wallmart, localizado na Pituba.

Além da apresentação da dupla 'Patati e Patatá', o espetáculo irá abordar o universo do circo com números circences e acrobacias. Os personagens Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo também farão parte do elenco que pretende alegrar e encantar a criançada.

O espaço do Parque também contará com uma loja de produtos exclusivos dos personagens. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Ingresso Rápido.

