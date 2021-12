Circo de Marcos Frota chega a Salvador

Atenção, crianças e adultos! Chega a Salvador nesta sexta, 28, Marcos Frota e seu circo, apresentando o espetáculo Mirage Circus, inspirado nos cassinos de Las Vegas. São 22 atrações, com malabaristas, trapezistas, palhaços, mágicos e Globo da Morte de seis motos.

Com mais de 130 profissionais, entre técnicos e artistas, o circo oferece estrutura de 2 mil lugares, sistema de ar condicionado e iluminação de última geração. O espetáculo tem cerca de duas horas de duração. O circo permanece na capital baiana até o final de outubro. "Será um grande palácio dos sonhos", conta Frota.

Segundo o artista, essa temporada vem para fazer história, pois é a primeira vez que um circo é armado ao lado da Arena Fonte Nova. "O estádio é um dos símbolo mais importante da cultura popular da Bahia", afirma o artista.

Uma arte secular, o circo ainda é sucesso no mundo. "Para mim, o grande encanto é essa capacidade do circo de perseverar para permanecer", diz. Frota conta que sempre entendeu o circo como um projeto artístico, mas com atitude, por isso, criou a Universidade Livre do Circo, no Rio de Janeiro, que atende a 800 jovens, com aulas de dança música e circo.

Esta temporada é especial, pois o artista completa 30 anos de circo: "A minha missão maior com o circo é apresentar novos caminhos, nova geração de artistas, pensar maneiras diferentes de empreendimento circense, e tudo isso está nesta temporada".

adblock ativo