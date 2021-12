Circo da China on Ice apresenta espetáculo neste fim de semana em Salvador

Pela primeira vez no Brasil, a milenar arte circense chinesa, com acrobacias de tirar o fôlego e movimentos que desafiam a lei da gravidade, será apresentada no gelo. O Circo da China on Ice, em turnê pelo país, traz o espetáculo O Mundo da Imaginação para quatro sessões na sala principal do Teatro Castro Alves: neste sábado, 2, às 16h e 20h, e domingo, 3, às 10h30 e 16h.

Criada há 15 anos, com apresentações em todos os continentes e show residente nos Estados Unidos e em Israel, o renomado Circo da China On Ice chega ao Brasil com mais de 30 acrobatas, que combinam habilidades circenses com a arte da patinação no gelo, o que torna o show ainda mais especial e uma promessa de experiência única para os espectadores.

"É diferente do circo tradicional. Tem tanto performances de patinação no gelo quanto apresentações como as de circo tradicional. Do gelo e da paisagem de neve, você pode sentir este maravilhoso mundo. Além disso, você pode experimentar uma emocionante apresentação, como a de um circo tradicional", conta Wei Zhao, gerente-geral do Circo da China.

Ao contrário de outros circos famosos, não existem ilusões de ótica ou intervenções que tirem a visão do público do palco durante a apresentação. Não é de se espantar que o Circo Imperial da China já tenha recebido três medalhas de ouro no Festival Mondial du Cirque de Demain, em Paris.

Romance no gelo

O espetáculo O Mundo da Imaginação apresenta uma história romântica, repleta de emoção e encantamento que mistura realidade e imaginação.

A ideia é levar todo o público a uma viagem ao misterioso mundo do gelo e da neve. Um lugar fantástico onde a Menina da Onda, que vive no Mundo do Mar, é levada pelo Vovô do Vento Norte para voar pelo céu – e assim se torna a Fada de Cristal.

A menina vê as fadas da neve andando pelo céu, girando e brincando com chapéus. Aprende a patinar e a fazer boneco de neve. Ela vive num mundo de algas flutuantes e seres encantados, como sereias e unicórnios. A eles se juntam conhecidos personagens da literatura infantil, como Peter Pan e Pinóquio.

"O show está cheio de imaginação. Do amor da Princesa da Onda e do Príncipe do Gelo, podemos ver a busca pelo amor e o entusiasmo para seguir os sonhos", diz Wei Zhao.

"O show tem 13 atos, que compõem diferentes partes da história e da atmosfera", complementa Wei. Tudo isso num espetáculo marcado pela harmonia entre equilibrismo, acrobacias, contorcionismo no gelo, enredo, cenário, iluminação e figurinos. "Os figurinos são originalmente feitos de acordo com a história. Todos projetos originais", explica o gerente.

A sede do Circo da China fica em Harbin, a província mais fria da China. De acordo com Wei, os 45 artistas que trabalham com a trupe começam a ensaiar às 8h30 e terminam somente às 17h. Os ensaios acontecem todos os dias, com 12 paradas para descanso ao longo do dia.

Além de Salvador, a trupe passa por mais 15 cidades como João Pessoa, Uberaba, Uberlândia, Curitiba, Jaraguá do Sul, Blumenau, Florianópolis, São Paulo, Sorocaba e Vila Velha. A turnê se estende pelo Brasil até julho.

A procura pelo espetáculo O Mundo da Imaginação é tanta que o Circo da China decidiu abrir uma sessão extra em Salvador, no sábado, às 10h30.

* Sob supervisão da editora Márcia Moreira

