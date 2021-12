Cinquenta Tons de Cinza provoca boom dos brinquedos sexuais

Os fabricantes e vendedores de brinquedos e acessórios sexuais aguardavam com ansiedade a estreia da adaptação cinematográfica do best-seller erótico "Cinquenta tons de cinza", marcada para a última quinta-feira (12) no Brasil.

O livro foi devorado em todo o mundo por milhões de leitores, de donas de casa britânicas a prisioneiros em Guantánamo, e sua versão para as telas será lançada nos Estados Unidos no fim de semana de 14 de fevereiro, no Dia de São Valentim, dois dias depois da estreia nas salas brasileiras.

O filme sobre a relação erótica, com ares sadomasoquistas, entre o jovem magnata dos negócios Christian Grey, interpretado pelo ator britânico Jamie Dorna, e a universitária Anastasia Steele (Dakota Johnson, filha de Melanie Griffith), inclui 20 minutos de cenas de sexo e dominou as bilheterias americanas neste fim de semana, garantindo o primeiro lugar, segundo estimativas da indústria divulgadas neste domingo.

O relato erótico faturou 81,7 milhões de dólares, mais de 40% da bilheteria, em seu fim de semana de estreia, segundo números preliminares da Exhibitor Relations.

E se, depois do cinema os espectadores quiserem entrar em ação, as lojas de brinquedos e acessórios sexuais dos Estados Unidos estão se abastecendo com tudo o que é necessário, de vendas para os olhos a cordas para "bondage", para não decepcioná-los.

"'Cinquenta tons de cinza' foi o fenômeno cultural com mais influência nas vendas de brinquedos sexuais que já vi na minha vida", afirma Claire Cavanah, co-fundadora de Babeland, que tem lojas em Nova York e Seattle.

Sua empresa incorporou 20 produtos especialmente rotulados como "Cinquenta tons" e afirma que o desejo foi atiçado pelos avanços do filme.

"Estamos prontos para responder à demanda", disse à AFP Cavanah.

Aqueles dispostos a apostar forte podem levar por 152 dólares o "melhor equipamento de encontro noturno", que inclui um vibrador "greedy rabbit". Os que tiverem um orçamento mais apertado têm ao seu alcance a "bala vibradora" por 13 dólares.

Explosão da indústria

"Cinquenta tons de cinza" forma parte de uma trilogia da escritora britânica E.L. James. Após o lançamento da primeira parte, em 2011, o romance foi um fenômeno mundial de vendas, com tradução em 50 idiomas e 70 milhões de cópias vendidas.

Claire Cavanah afirma que a trilogia provocou um aumento de 40% nas vendas do sex-shop no bairro do SoHo, em Manhattan.

As vendas das bolas de prazer, utilizadas por Steele em seus jogos sexuais com Grey, dispararam mais de 500%, assim como as algemas e os chicotes, acrescenta.

A companhia britânica Lovehoney trabalhou estreitamente com James para o design dos jogos sexuais oficiais de "Cinquenta tons" no fim de 2012. Antes da estreia do filme, lançou uma nova linha com produtos de luxo.

O co-fundador da Lovehoney, Neal Slateford, declarou à AFP que a trilogia foi fundamental para popularizar os jogos sexuais e sadomasoquistas, que devem registrar um forte aumento nas vendas.

"O jogo de cordas, que antes tinha um nicho de consumo relativo, tornou-se de repente algo que é desfrutado e comentado por milhares de pessoas", explicou.

Talvez esta seja a razão pela qual o gigante americano da venda varejista Target, que se especializava em produtos da vida diária, está vendendo um lubrificante "Cinquenta tons de cinza" e vendas para os olhos.

O fabricante California Exotic Novelties indicou que as vendas de bolas de prazer aumentou de 800.000-900.000 por ano a mais de um milhão em seis meses após a publicação da trilogia.

Neal Slateford afirma que os livros e a crescente aceitação de uma abertura nas práticas sexuais está provocando "a explosão da indústria dos brinquedos sexuais".

"Experimentamos um salto nas vendas após a difusão de cada avanço do filme, o que nos dá uma boa indicação de quão influente será o filme", acrescentou.



Lojas de construção no clima

Até uma cadeia britânica de lojas de construção pediu a seus funcionários para que se preparem para atender os clientes inspirados pelo sadomasoquismo de "50 tons de cinza" em busca de cordas, fita isolante ou cabos afins.

Um documento interno da rede B&Q, reproduzido pelos jornais britânicos esta semana, informa os 20.000 funcionários que terão a sua disposição, nas 359 lojas, cópias do livro best-seller de E.L. James, que acaba de ser transformado em filme.

"Incentivamos o pessoal a se familiarizar com o conteúdo de 'Cinquenta tons de cinza' lendo o romance ou assistindo o filme quando este estrear", afirma.

Além disso, pede aos funcionários que se preparem para responder perguntas "delicadas" de clientes e que o façam de maneira "educada, atenciosa e respeitosa."

Em uma cena do filme, "Christian Grey visita uma loja de ferragens para comprar corda, braçadeiras e fita".

"Mais do que melhorar sua casa", diz o texto, "estes produtos são destinados a atender os anseios sexuais não convencionais de Mr. Grey".

"Temos estoque de muitos produtos que aparecem em destaque nesta cena notável", indica, prevendo que teremos de acumular "reservas extra" para atender à demanda.

A perguntas enviadas pela AFP, um porta-voz da B&Q disse que a empresa "está empenhada em atender seus clientes em todas as suas necessidades de bricolage", "a satisfação do cliente é a nossa prioridade número um".

