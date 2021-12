Cinquenta Tons de Cinza causa separação na Inglaterra

Por essa, a autora da trilogia Cinquenta Tons de Cinza não esperava. O livro, que é venerado por mulheres em todo o mundo por ter melhorado a relação sexual com os parceiros, causou efeito inverso em uma empresária de Londres. Após o marido se recusar a viver as fantasias sexuais que recheiam o best seller, incluindo sadomasoquismo e bondage (imobilização do parceiro), ela decidiu pedir o divórcio.

A alegação foi de que o marido mostra um "comportamento irracional" - um dos cinco motivos para pedir o divórcio, segundo a lei inglesa - ao não atender às expectativas sexuais da empresária de 41 anos. A inglesa aproveitou o processo de divórcio e argumentou que ele nunca lembrava do Dia dos Namorados, nem a elogiava.

Já pensou se a moda pega aqui no Brasil?

