Cinemas do Shopping Barra serão fechados a partir de sexta

Os cinéfilos que moram na Barra e frequentam os cines Barra I e Barra II vão ter que mudar os hábitos. A partir desta sexta-feira, 17, as salas de exibição do shopping serão fechadas. "A decisão partiu de uma negociação entre o Shopping Barra e a Orient. Achamos melhor fechar um para poder finalizar as obras do novo complexo de cinemas", explicou Ilmara Oliveira, gerente de marketing da rede Orient.

O novo complexo de cinemas do Shopping Barra está programado para ser lançado no segundo semestre do ano, em data ainda a ser definida. O espaço terá oito salas de cinema, sendo que três são da categoria Delux, com poltronas mais confortáveis e serviços diferenciados.

adblock ativo