Cineastas baianos desenvolvem projeto literário em meio à pandemia

Contar estórias. Uma finalidade comum das artes cinematográfica e literária, que, justamente por esta intersecção, sempre dialogaram e se retroalimentaram, através da adaptação de obras de literatura para o cinema, e vice-versa.

Mas e quando cineastas, que já estabelecem uma dinâmica criativa voltada à interação entre textos e imagens na construção fílmica, experimentam a criação para a produção editorial? É esta a experiência que têm vivenciado o jornalista e cineasta baiano Lula Oliveira e a cineasta e ilustradora, Fernanda Bastos com o livro A Estrelinha Fujona, que será lançado no dia 10 de abril, nas versões impressa e e-book, pela Pinaúna Editora.

A estória, criada e transformada em texto por Lula (jornalista, produtor, roteirista e diretor), já permeava o imaginário de crianças, as suas filhas, na infância delas, quando ele as colocava para dormir. O interesse das meninas e a forma como embalava o sono fizeram com que as aventuras de uma estrelinha que sonhava em conhecer o planeta azul permanecessem na memória afetiva do autor, para agora tornar-se uma publicação.

Fernanda, que também é diretora audiovisual e ilustra para filmes de animação, e já desenvolvia uma parceria para o novo filme do diretor, o longa-metragem A Matriarca (em produção), foi então convidada para criaras ilustrações. Esta é a estreia dos dois no segmento literário e também marca o lançamento do selo Ouricinho, voltado ao público infanto-juvenil, da editora baiana Pinaúna, que completou 10 anos de atuação em 2020, com catálogo principalmente formado por títulos que abordam a arte e cultura da Bahia, em segmentos como Humanidades, Poesia e Literatura de Cordel.

Na narrativa do livro A Estrelinha Fujona, o lúdico tem o destaque, sempre permeado por elementos que possam instigar a curiosidade e a boa conversa após a estória, das crianças com os pais, que podem surgir de questões como a dimensão do universo e a Terra como parte dele, a biodiversidade do planeta, até sobre os limites que são estabelecidos e oferecidos, para o cuidado e proteção, aos pequenos por seus tutores, e o natural espírito desbravador da criançada.

“Sou um jornalista/cineasta que se aventura por outras experimentações criativas, como a literária e a fotográfica. Gosto de contar e compartilhar estórias. Transito entre as imagens e textos. Um livro para o público infantil, tem essa característica, esse ambiente ilustrado, que conta junto com a parte escrita. Neste livro, especificamente, o objetivo é trazer as crianças para este lugar do sonho, do imaginário, e se ele puder estimular a construção conjunta de pais e filhos através das situações que a estória evoca, vou ficar muito feliz”, comenta Lula Oliveira.

Para Fernanda, “a estória, como Lula conta no texto, já apresenta estes recursos imagéticos, que vêm desta experiência dele com os roteiros e a de filmes. E, eu, como venho também de uma escola de cinema de animação e desenvolvo projetos transmídia, já criei os personagens com alguns elementos que trazem um certo movimento ao desenho, e iniciam um caminho para, quem sabe, produzirmos conteúdos relacionados à estória em desdobramentos, como um filme de animação infantil, por exemplo.”

A cineasta e ilustradora Fernanda Bastos

O lançamento do livro que tem como personagens a estrelinha Jakaira, a sua família estrelar e muitos novos amigos que ela encontra no nosso planeta e que a ajudam na missão de retornar para casa, será realizado com uma live no canal do youtube da Pinaúna e, além da conversa com os autores, trará na sua programação recursos do audiovisual para apresentação de trechos e interação com as crianças.

O enredo que nasceu pelo hábito de contar estórias de um pai cineasta para as filhas, agora, como acontece com um filme quando chega às telas, terá seu público ampliado, só que através das páginas. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon - FPC (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

O cineasta e jornalista Lula Oliveira adaptou uma estória que já permeava o imaginário de suas filhas

SERVIÇO:

O quê? Lançamento do Livro A Estrelinha Fujona, de Lula Oliveira (texto) e Fernanda Bastos (ilustrações) – Selo Ouricinho, da Pinaúna Editora

Quando? 10/04, às 16h

Onde? Canal do Youtube da Pinaúna Editora

Formatos: Livro físico e digital (e-pub3 – recursos de acessibilidade)

Como adquirir? No site da Pinaúna Editora, a partir da semana de lançamento, já estará disponível em pré -venda.

Após lançamento, atividades relacionadas ao livro estarão disponíveis também no site para download gratuito

(como páginas para colorir e moldes para teatro das sombras)

Mais informações: 71 98680-1048 (Carol Dantas, Pinaúna Editora) / 71 99159-0277 (Lula Oliveira)

www.pinaunaeditora.com.br; @pinauna.editora

