Cineasta e poeta promovem encontro baseado em obra de Pessoa

O cineasta e músico André Luiz e o poeta James Martins promovem, no próximo sábado, 12, a partir das 18h30, o encontro poético-musical Mensagem de Fernando Pessoa. O evento, que é baseado na obra Mensagem, do poeta português, acontece gratuitamente na Casa 15 Mistérios, no bairro de Santo Antonio Além do Carmo.

André Luiz musicou todos os poemas do livro Mensagem, dando origem ao Projeto Mensagem. São três CDs e dois DVDs reunindo intérpretes como Caetano Veloso, Zé Ramalho, Gal Costa e Milton Nascimento, além de depoimentos de estudiosos sobre a obra do português.

O evento propõe, ainda, uma revisitação à obra pessoana com bate-papos, exposições e projeções.

Na ocasião, também haverá a inauguração do Café-Teatro Pessoa, espaço dedicado a encontros, apresentações e celebrações, com a comercialização de

café, bebidas e petiscos.

adblock ativo