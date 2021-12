Cine Vila discute produção audiovisual e direitos humanos

O cineclube do Teatro Vila Velha tem programação especial em seu 10º mês de atividade e vai sediar dois projeto temáticos. O Cine Vila apresenta às segundas o projeto Fragmentos de um Discurso Cinematográfico, em parceria com a Araçá Azul Cine e com a Cavalo do Cão Filmes. A programação reúne profissionais do cinema e promove, através de sessões temáticas, a discussão sobre os diversos aspectos da produção de um filme: direção, fotografia, direção de arte, elenco e produção.

As sessões do projeto são pautadas a partir da exibição da série de making of de Estranhos, longa-metragem de Paulo Alcântara que estreia em abril no circuito comercial. Cada curta de bastidores se debruça sobre uma etapa da produção do longa e será exibido junto à equipe do filme.

Nessas sessões, serão projetados ainda filmes baianos que se destacam pela respectiva área discutida. O primeiro encontro vai discutir aspectos relacionados à direção de arte e exibir "O Filme de Carlinhos" (de Henrique Filho), "Cães" (de Moacyr Gramacho e Adler Kiber) e "A Bicicleta do Vovô" (de Henrique Dantas). Nesta segunda-feira, 9, o evento vai contar com a participação dos diretores dos filmes baianos e também de Juliana Ribeiro (assistente de direção de arte de "O Filme de Carlinhos"), Solange Lima (produtora de "Estranhos"), Flávio Lopes (diretor de arte de "A Bicicleta do Vovô") e Renata Soutomaior (diretora de arte).

Já às terças-feiras, o Cine Vila abriga o Projeto Democratizando, ação da 9ª Mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul, que conta com exibições e debates sobre os direitos das pessoas com deficiência, o combate à homofobia, o preconceito racial, de gênero, social e o combate à tortura.



