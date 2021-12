Cine Teatro Solar tem atrações para mês da Consciência Negra

Em comemoração ao dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, o Cine Teatro Solar Boa Vista - espaço cultural administrado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) - terá programação diversificada durante todo o mês. Haverá apresentações musicais, concertos e espetáculos.

Confira a programação completa:

Espetáculo Alice no País da Diversidade, da Opaxorô - Companhia de Dança da APAE Salvador

Dias 10 e 11, às 15h.

Entrada gratuita e classificação livre.

Inspirada no conto Alice no País das Maravilhas, o espetáculo une a dança e música com o objetivo de desenvolver o potencial artístico de jovens com deficiência intelectual e promover a convivência com a diversidade.

Muda Engenho, do Coletivo Jota - Jovens Organizados Trabalhando Agora

Diaia 14, a partir das 18h.

O ingresso custa R$2 + 1kg de alimento não perecível

O evento marca a celebração de mais um ano de luta por melhorias no bairro do Engenho Venho de Brotas. Com o tema Cultura Negra nas Comunidades, este ano serão realizadas diversas apresentações e manifestações culturais.

Feijoada Yes Culture, com as bandas Samborim, Viola de Marujo e +Simettria

Dia 15, a partir das 11h.

O ingresso para o evento custa R$140 e R$70 (meia), com classificação 18 anos.

Na ação, haverá serviço all nclusive, com direito a feijoada e open bar de água, cerveja e refrigerante. Além disso, os participantes ganharão canecas, pulseiras e camisa do evento.

Curtas da Caravana Circuito Popular de Cinema e Vídeo

Dia 17, às 15h.

Entrada gratuita e classificação é livre.

Serão apresentados os curtas metragens: Navegantes e Caçadores de Saci, de Sofia Federico; Devolução 24h e Roupas no Varal, com direção de Maurício Lídio. O evento contará com a presença dos diretores dos curtas para um bate-papo após a exibição dos filmes.

Mostra Artes do Engenho - Consciência Negra

Entre os dias 17 a 22

Ingresso a preços populares não divulgados e classificação livre

O Solar será ocupado com diversos trabalhos de artistas e grupos de arte e cultura do Engenho Velho de Brotas. O projeto busca aproximar o público e os artistas locais cada vez mais do espaço cultural.

Festival Lítero Musical, organizado por alunos da rede municipal de ensino

No dia 24, às 14h.

Entrada será gratuita e classificação livre.

A proposta do festival é realizar a Mostra Criativa Salvador de Arte e Cultura Negra, que, inspirado nos festivais estudantis, irá selecionar 10 canções compostas por alunos da rede municipal, que irão se apresentar durante o evento.

Espetáculo Céu de Deusas

Dias 25 e 26, às 19h.

Os ingressos custarão R$10 e a classificação é livre.

O espetáculo surge a partir da problemática da condição da mulher numa sociedade ainda patriarcal, mesclando arte circense, dança, poesia e música para demonstrar as diferentes fases da mulher, desde seu nascimento até a morte e por fim seu despertar para um novo renascer. As artistas trazem histórias de deusas, orixás, a fase da loba e mulheres do dia a dia, ressaltando a beleza, leveza, valorização, empoderamento e o prazer de ser mulher.

Apresentação musical Afoxé é Cultura, dos alunos da Escola Municipal Martagão Gesteira

No dia 27, às 14h.

Entrada gratuita e classificação livre.

A apresentação é resultado das aulas de oficina de percussão do projeto Mais Educação, ministradas por Jorjão Bafafé, os alunos realizarão uma apresentação cultural, como forma de estimular a educação

