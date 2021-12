Cine-Teatro da Ufba homenageia atriz Nilda Spencer

Nesta segunda-feira, 17, às 18h30, o Cine-Teatro na Escola presta homenagem à atriz Nilda Spencer, embaixadora do teatro baiano. Haverá exibição gratuita do filme Nilda Spencer: Especial TVE, de 2003, no Teatro Martim Gonçalves. Em seguida, o evento contará com um bate-papo entre os jornalistas e professores Marcos Uzel e Doris Pinheiro e o público.

A atriz Nilda Spencer, que também foi professora da Escola de Teatro da Ufba durante 24 anos, alcançou sucesso nacional no papel de Dinorah, amiga de Flor no longa-metragem de 1976 "Dona Flor e Seus Dois Maridos".

