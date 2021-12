Cielo e Guga estão no novo clipe de Cláudia Leitte

Trechos do novo clipe de Claudia Leitte, 'As Máscaras', caíram na rede e apareceram no site Youtube nesta terça-feira, 26. No vídeo, que foi inativado em seguida, a cantora aparece ao lado do tenista Gustavo Kuerten e do nadador César Cielo.

De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, que confirmou apenas a participação de Cielo, o clipe ainda está em fase de finalização. Se tudo ocorrer dentro do previsto, a primeira exibição deve acontecer neste domingo, 31, durante a programação de uma emissora de televisão, que a assessoria prefere manter em segredo.

As gravações aconteceram na piscina do clube do Fluminense, no Rio de Janeiro. Em algumas imagens, Claudia usou um vestido branco esvoaçante e que deixa a mostra o seu corpo.





adblock ativo