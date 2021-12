Ciclo de leituras celebra teatro negro da Bahia e do Brasil

No ano em que completa 10 anos de existência, a Cia Teatral Abdias Nascimento (CAN) realiza projeto que celebra o teatro negro da Bahia e do Brasil com o ciclo de leituras dramáticas "Abriu de Leituras", no Espaço Cultural da Barroquinha, entre os dias 26 e 2 de junho, com entrada franca.

Como este ano também marca o centenário de Abdias Nascimento, precursor do teatro negro brasileiro, o CAN promoverá leituras dramáticas de obras montadas e/ou escritas para o Teatro Experimental do Negro (TEN), o qual Abdias foi um dos fundadores.

Uma por dia, as leituras serão realizadas ao longo da semana pelos grupos baianos Bando de Teatro Olodum, Companhia Gente de Teatro da Bahia, Grupo Nata (Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas), Grupo CAN e atores selecionados para o projeto. Diretores vinculados à temática da performance negra, como o cubano Julio Moracen e o gaúcho Jessé Oliveira também foram convidados.

Na abertura do evento, na próxima segunda-feira, 26, às 18h, acontecerá a mesa redonda "Teatro Negro: Uma Identidade Cultural". Já no encerramento, no dia 2 de junho, às 19h, o músico baiano Tiganá fará uma apresentação especial do seu show "A Invenção da Cor".

