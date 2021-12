Cia. Teatro Autônomo apresenta "Nu de Mim Mesmo"

>> Clique aqui e confira outras peças em cartaz na cidade

Partindo do princípio de que tudo pode ser contado, a Cia. Teatro Autônomo do Rio de Janeiro traz aos palcos o espetáculo "Nu de Mim Mesmo", no qual a reduzida plateia de cerca de 50 pessoas se mistura aos atores para ajudar a construir a experiência cênica proposta pela companhia.



A história narrada no espetáculo é o que menos importa. A ideia é buscar no espectador histórias reais para contá-las em cena. Assim o público é convidado a participar de uma reflexão sobre a necessidade que o homem tem de recuperar o afeto perdido na sua busca desenfreada em ser herói.

