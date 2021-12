Cia. Os Melhores do Mundo está de volta a Salvador com Sexo - A Comédia

>> Clique e veja e veja outras opções no roteiro de teatro

A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, de Brasília, retoma apresentações em Salvador com o espetáculo “Sexo – A Comédia”, no Teatro Castro Alves (TCA). A peça, que conta em seu elenco com os atores Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues, ficará em cartaz nos dias 22 e 23 janeiro.



De acordo com a produção, o espetáculo não recorre à pornografia ou apelação, dando ênfase a textos criativos, engraçados e repletos de piadas apimentadas. A indústria do sexo e os bastidores de um atrapalhado filme pornô, o amor possessivo de um casal gay, os problemas decorrentes do adultério, um funcionário chantagista e uma experiência desastrosa de swing são alguns dos temas abordados por “Sexo – A Comédia”.



| Serviço |



“Sexo – A Comédia”

Onde: Teatro Castro Alves (TCA), Campo Grande

Quando: Dias 22, 21 horas, e 23 de janeiro, às 20 horas

Quanto: A a W – R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) / X a Z11 – R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)



