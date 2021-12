Cia. Barbixas de Humor traz Improvável para Salvador

O espetáculo Improvável, da Cia. Barbixas de Humor, volta a Salvador sábado, 3 de setembro, às 20h, e domingo, 4, às 18h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos custam R$ 60 e estão à venda no local.

Improvável é um espetáculo de improvisação teatral em que o mestre de cerimônia apresenta as regras dos jogos, a plateia sugere os temas e os atores improvisam as cenas na hora e sem nenhuma preparação prévia. Desse modo, nenhuma apresentação é igual a outra.

