Chris Evans compartilha vídeos dos treinos para viver o Capitão América

O ator norte-americano Chris Evans, que interpreta o Capitão América nos filmes do universo cinematográfico da Marvel, postou vídeos de 2013 no Twitter mostrando a sua preparação para gravar o filme "Capitão América 2: O Soldado Invernal". Nos vídeos, Evans aparece ensaiando cenas que foram incluídas na produção.

"Já que 'Guerra Infinita' vai sair na semana que vem, aqui estão alguns vídeos que eu achei de 2013 enquanto eu me preparava para 'O Soldado Invernal'", escreveu Evans no Twitter. Em três dos vídeos compartilhados ele aparece treinando para uma das cenas no filme em que ele luta em um elevador.

O esperado "Vingadores: Guerra Infinita" estreia nos cinemas do Brasil no próximo dia 26 de abril.

Confira os vídeos abaixo:

In honor of Infinity War coming out next week, here are a few videos I found from 2013 while prepping for The Winter Soldier. pic.twitter.com/TFur0vZs3M