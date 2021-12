Chris Brown é preso na França por suspeita de estupro

O cantor norte-americano Chris Brown foi preso em Paris nesta segunda-feira, 21, com outras duas pessoas, por suspeita de estupro. As prisões foram reveladas primeiramente pela revista "Closer", que ouviu uma fonte da polícia francesa nesta terça-feira, 22. O rapper foi colocado sob custódia em Paris para a investigação do caso.

Segundo a polícia francesa, os três homens foram detidos após uma mulher de 24 anos alegar ter sido estuprada na suíte de hotel na qual Brown estava hospedado na noite de 15 para 16 de janeiro.

Ela o teria conhecido o cantor em uma boate perto da Champs-Elysees naquela data e alega ter sido estuprada pelo rapper no Mandarin Oriental, um hotel luxuoso da capital francesa.

De acordo com o primeiro depoimento, a vítima foi convidada pelo cantor para seu quarto de hotel junto com outras mulheres. Então, ela se encontrou em um quarto sozinha com ele, onde teria sido estuprada. Os outros dois homens, segundo o registro na polícia, seriam um amigo de Brown e o guarda-costas dele.

Empresários de Brown não comentaram sobre o caso até agora e nem disseram o que o cantor estava fazendo em Paris.

Histórico

Chris Brown tem repetido problemas legais desde que se declarou culpado por agressão, em 2009, contra sua então namorada, Rihanna. Ele foi condenado neste caso mas continuou a ter desentendimentos com a polícia. (Com agências internacionais).

