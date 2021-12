Chocolate da Bahia segue internado com lesão nos pulmões

Raimundo Nonato da Cruz, mais conhecido como Chocolate da Bahia, de 71 anos, está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Clínica Cárdio Pulmonar, na avenida Anita Garibaldi (Rio Vermelho), por conta de uma bronquiectasia (lesão nos brônquios).

Alessandra Carvalho, filha do artista, relatou que Chocolate passou mal em casa, na noite de segunda-feira, 8, quando começou a sentir dores no peito e vomitar sangue.

Logo após dar entrada na emergência, Chocolate precisou ser entubado e colocado em coma induzido, passando a ser tratado com antibióticos. Ainda segundo Alessandra, o sambista teve uma melhora no quadro clínico e saiu do coma neste domingo, 14. Ele também já respira sem a ajuda de aparelhos, mas continua com a alimentação por sonda.

Sem plano de saúde, a família de Chocolate aguarda a decisão do governo estadual para a transferência do sambista para uma unidade médica com o tratamento específico para o estado de saúde do artista.

De acordo com a assessoria da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), foram disponibilizadas por duas vezes a transferência do paciente, a primeira no dia 09 de setembro para a UTI do Hospital Especializado Octávio Mangabeira (HEOM), referência em tratamento de doenças respiratórias, e a segunda no dia 10 de setembro, para o Hospital Ana Nery, unidade especializada em doenças cardíacas. No entanto, a família do paciente recusou as duas vagas.

Segundo Alessandra, filha de Chocolate, os hospitais sugeridos pela Sesab não possuem equipamentos necessários para o devido tratamento do músico, como o aparelho de broncoscopia (procedimento que possibilita visualizar, remover ou colher material da árvore brônquica e capaz de fazer um diagnóstico mais preciso). Ainda de acordo com Alessandra, a família deseja a transferência do paciente para o hospital Santa Isabel. "Além de o hospital oferecer uma melhor estrutura para o tratamento de meu pai, o médico que já o está acompanhando também trabalha no Santa Izabel e iria continuar dando assistência a ele", disse Alessandra.

"Ele melhorou do sangramento e já está respirando normalmente. Agora é preciso investigar como será tratada essa lesão", disse a filha do sambista, afirmando que ainda não ficou descartada a possibilidade de Chocolate precisar passar por uma cirurgia. Ele também precisa fazer uma tomografia computadorizada.

Alessandra ainda lembrou que o pai já tem os pulmões lesionados por conta do cigarro. "Ele fuma há mais de 50 anos", disse.

O Artista

Chocolate da Bahia ganhou o apelido nas rodas de samba do Mercado Modelo de Salvador por conta da "cor da pele e da simpatia", como consta no perfil do artista no Facebook.

Dono de uma barraca de artigos religiosos, ele passava o dia no centro comercial onde aprendeu a tocar vários instrumentos como berimbau, maraca, agogô e tamborim. Assim nasceu um cantor e compositor de sambas que fez sucessos na década de 70.

