Chiquinha Gonzaga ganha homenagem do Google em seu 171º aniversário

Homenageada do dia pelo doodle do Google, Chiquinha Gonzaga recebeu uma ilustração singular posicionada acima da caixa de buscas da ferramenta, celebrando a data em que a compositora completaria 171 anos.

Além disso, o Google traz um link para uma exposição virtual com a vida e a obra da compositora, que rompeu barreiras de gênero ao se tornar a primeira mulher a ter seu nome entre os principais criadores da música brasileira.

Chiquinha nasceu em 1847, no Rio de Janeiro, onde aprendeu a tocar piano e aos 11 anos escreveu sua primeira peça natalina. Aos 16 anos, se casou com um empresário que tinha ciúmes do piano. Chiquinha se divorciou e, anos depois, casou-se novamente. Após não aceitar traições do segundo casamento, se separou mais uma vez. Na mesma época, se dedicou à música e começou a dar aulas de piano para sobreviver.

Em 1899, compôs a primeira marchinha de carnaval da história, ''Ó Abre Alas''. Em 1912, estreou a opereta ''Forrobodó'', que contou com 1500 apresentações. Chiquinha Gonzaga faleceu no Rio, no dia 28 de fevereiro de 1935, aos 88 anos.

No dia 17 de outubro, também se celebra o Dia Nacional da Música Popular Brasileira, data que foi escolhida exatamente por marcar o aniversário de Chiquinha Gonzaga.

