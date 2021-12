Chico César lança disco que mistura frevo e forró em três shows na Bahia

As duas maiores festas populares do Brasil – o Carnaval e o São João – são as principais fontes de inspiração para Chico César em seu novo disco, Francisco Forró y Frevo (EMI). E nesta sexta, sábado e domingo, os baianos poderão conferir essa fase atual do artista no Teatro Castro Alves, no Centro de Cultura Maestro Miro (Feira de Santana) e no Teatro Cidade do Saber (Camaçari), respectivamente.

A miniturnê é motivo de grande satisfação para Chico. “Olha, minha identificação com a Bahia é total“, conta, durante entrevista por telefone, direto de João Pessoa, onde mora. “Identificação como nordestino, como negro, como ser humano. Você sabia que,inclusive, muita gente acha que eu sou baiano? Meio pela minha própriamúsica, e também por já ter sido gravado por tantas cantoras baianas: Daniela Mercury, Vania Abreu, Maria Bethânia, GalCosta,Márcia Short...“, enumera o compositor.

Após uma fase mais intimista, com o CD De Uns Tempos Pra Cá (2006), Chico parece, no novo disco, buscar um reencontro com um público mais amplo,daí o diálogo com os ritmos populares do Nordeste, como os que estão já explicitados no título do novo trabalho (frevo e forró).

Sazonal – Ele conta que o conceito do álbum nasceu durante uma temporada que passou de férias na casa de Elba Ramalho, em Trancoso, no sul da Bahia. ”Esse disco começou a ser germinado uns dois anos atrás. Eu tinha feito um show no Carnaval de Barranquilla, na Colômbia, lá tem um Carnaval lindo que é tombado pela Unesco, e depois fiz Recife e João Pessoa. Fui para a casa de Elba e tava impregnado de frevo. Andando pela

praia, compus (a faixa) Pelado, e disse pra ela que ia compor um disco só de frevos”, lembra.

|Serviço|

Chico César – lançamento do CD "Francisco Forró y Frevo"

Sexta-feira

Onde: Teatro Castro Alves, às 21 horas.

Quanto: R$ 20 (filas A a Z11) /

Sábado

Onde: Centro de Cultura Maestro Miro, em Feira de Santana

Quanto: R$ 10 e R$ 5

Domingo

Onde: Teatro Cidade do Saber, em Camaçari

Quanto: R$ 10 E R$ 5

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta sexta-feira,18, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo