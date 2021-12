Chico César faz show em Salvador no Domingo no TCA

Chico César será a próxima atração do Domingo no TCA do dia 20 de dezembro, às 11h, no Teatro Castro Alves, em Salvador. O ingresso para o show custa R$ 1 (inteira) e estará à venda a partir das 9h do dia do show.

A apresentação intimista de Chico César vai marcar o encerramento da temporada 2015 do Domingo no TCA. Ele vai relembrar sucessos como "À Primeira Vista" e "Mama África", além de mostrar novas composições como "Estado de Poesia".

adblock ativo