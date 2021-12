Chico Buarque será homenageado no "Som Brasil"

Chico Buarque será homenageado no último “Som Brasil” do ano. O programa terá especial dedicado ao cantor e compositor brasileiro no dia 17 de dezembro, uma sexta-feira, segundo informação de coluna publicada nesta quarta-feira, 15, no Uol. A atração musical é exibida uma vez ao mês na Rede Globo.

Ainda não há informações a respeito da presença do músico no programa. Também não foram definidos quais serão os músicos que cantarão as canções de Chico Buarque. A apresentação será da atriz Camila Pitanga, que comandou as edições durante todo o ano.

A emissora carioca também já definiu quais serão os outros homenageados desta temporada. No dia 24 deste mês, será a vez de Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha. O especial do dia 22 de outubro será dedicado a Nelson Antônio da Silva, Nelson Cavaquinho. Marcos Valle será o homenageado de 26 de novembro.

