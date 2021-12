Chico Buarque não devolverá Prêmio Jabuti

A assessoria de imprensa de Chico Buarque negou que o cantor e compositor devolverá o Prêmio Jabuti, que recebeu pelo Livro do Ano de Ficção“Leite Derramado” Companhia das Letras). As informações são da coluna de Mônica Bergamo, publicada nesta sexta-feira, 26, no jornal Folha de S. Paulo.



“Chico está em Paris e obviamente não tem nada a ver com essa polêmica", informou a assessoria em nota."Ele escreve e compõe, não cria prêmios nem as regras que os orientam", completou, em resposta à coluna.

