Chico Anysio volta a interagir com a família por mímica

Chico Anysio permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O quadro clínico do humorista é estável. O artista está sob sedação menor e voltou a interagir com a família por meio de mímica, segundo boletim médico divulgado hoje pelo hospital.









adblock ativo