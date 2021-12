Chico Anysio permanece internado no Rio com pneumonia

Chico Anysio permanece internado em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira, 18, a pneumonia diagnosticada na base do pulmão direito não está regredindo e os germes estão mais resistentes aos antibióticos.









adblock ativo