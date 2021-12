Chico Anysio morre aos 80 anos

O humorista Chico Anysio morreu na tarde desta sexta-feira, 23, aos 80 anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio, desde dezembro do ano passado por conta de uma hemorragia digestiva.

Na quarta-feira, 21, suas funções respiratórias e renais haviam piorado e ele voltou a respirar com ajuda de aparelhos.

O humorista morreu após uma parada cardiorrespiratória, causada por falência múltipla dos órgãos.

Nos últimos dois dias, Anysio recebeu a visita de muitos parentes, como os filhos Bruno Mazzeo e André Lucas, os sobrinhos Marcos Palmeira e Cininha de Paula, além da mulher Malga di Paula.

O velório será neste sábado, 24, no Theatro Municipal do Rio, para a família e os amigos, das 9h às 12h, sendo aberto ao público após este horário. O corpo do humorista será cremado no domingo, 25, no Cemitério do Caju, em cerimônia restrita à família.

Ao longo de seus 65 anos de carreira, o humorista criou mais de 200 personagens e foi um dos maiores humoristas do Brasil com destaque no rádio, na TV, no cinema e no teatro.

História- Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho nasceu no dia 12 de abril de 1931, em Maranguape. Quando tinha seis anos, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Na cidade, fez um teste para locutor de rádio e ficou em segundo lugar, perdendo a vaga para Sílvio Santos.

Na década de 50, Chico trabalhava nas rádios como ator, locutor, redator e comentarista esportivo, e, em 1957, estreou na televisão com o programa "Só Tem Tantã", que mais tarde passou a ser chamado de Chico Total. Ainda na televisão, chegou a criar e interpretar 207 personagens, dentre eles Alberto Roberto, Tim Tones, Painho e Salomé. Nos últimos anos, Chico reclamava que a Globo não lhe dava o espaço que merecia.

Veja vídeo em que Chico Anysio interpreta o personagem baiano Painho:

Em 1969, após pedir demissão da Record, conheceu Boni e foi convidado para ir para a TV Globo. Chico Anysio fez os programas “Chico Anysio Show”, “Chico City”, “Estados Unidos de Chico City” e “Chico Total”, dentre outros.

Desde 2 de dezembro de 2010, quando foi internado com falta de ar, detectou-se uma obstrução na artéria coronária. Ele ficou 109 dias internado. No dia 30 de novembro de 2011, foi internado novamente, desta vez com uma infecção urinária.

Chico Anysio foi casado com Nancy Wanderley, Rose Rondelli, Regina Chaves, Alcione Mazzeo, Zélia Cardoso de Mello e Malga Di Paula, sua última esposa.

Ele deixa oito filhos: Lug de Paula, Nizo Neto, Rico Rondelli, André Lucas, Cícero Chaves, Bruno Mazzeo, Rodrigo e Vitória.

