Chico Anysio é internado no Rio com hemorragia digestiva

O humorista Chico Anysio, de 79 anos, está internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, desde quarta-feira, dia 11. Ele não tem previsão de alta.







Segundo a assessoria do hospital, Chico deu entrada no hospital com um quadro de hemorragia digestiva. Um boletim médico deve ser divulgado no fim da tarde desta sexta-feira, 13. No ano passado, o humorista foi internado no mesmo hospital com pneumonia.









