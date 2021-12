Chico Anysio é internado no Rio após sentir dor no peito

O comediante Francisco Anísio Paula Filho, o Chico Anysio, de 79 anos, foi internado ontem, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, com um quadro de falta de ar e dor no peito. Segundo boletim do hospital, foi constatada uma obstrução de uma das coronárias e o paciente foi submetido a uma intervenção por angioplastia para desobstruir a artéria.









