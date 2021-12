Chico Anysio deve sair do CTI e ir para quarto hoje

O humorista Chico Anysio, de 79 anos, deve sair do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital Samaritano, em Botafogo, na zona Sul do Rio de Janeiro, e passar para um quarto ainda neste domingo. O artista se recupera de uma cirurgia no intestino, realizada na manhã de sábado para retirada de parte do intestino grosso, após dar entrada no hospital com um quadro de hemorragia digestiva.







Os médicos constataram que ele tinha uma inflamação no intestino. Segundo o hospital, a cirurgia foi bem sucedida e o quadro do humorista é estável. Um novo boletim médico deve sair até o fim da tarde. No boletim divulgado neste sábado, 14, a previsão de alta era de cinco dias.









