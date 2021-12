Chico Anysio deve receber alta médica nesta semana

O humorista Chico Anysio, de 79 anos, foi transferido da Unidade Intermediária para um quarto do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo boletim médico, Chico se alimenta normalmente e já caminha pelos corredores do hospital. Mesmo sem data exata, a assessoria do Samaritano acredita que o paciente receba alta ainda nesta semana.

Chico Anysio foi internado no último dia 11 com quadro de hemorragia digestiva. O humorista foi submetido a uma cirurgia para a retirada de parte do intestino grosso. Dias depois, ele passou por uma nova operação para a revisão do trânsito intestinal.

