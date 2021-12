Chico Anysio continua internado na UTI

Chico Anysio, de 79 anos, continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas na manhã desta segunda-feira, 24, pelo médico que acompanha o humorista, ele está acordado e interage com a família por meio de mímica.

O comediante permanece respirando através de aparelhos. A medicação utilizada para a insuficiência cardíaca está sendo removida de acordo com a melhora do quadro. Não há previsaão de quando o paciente poderá deixar a UTI.

Chico Anysio está internado no Hospital Samaritano desde o dia 2 de dezembro.

