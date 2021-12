Chiclete com Banana toca com Aviões do Forró em Santo Antônio de Jesus

Os grupos Chiclete com Banana e Aviões do Forró vão comandar a festa do Tio Zé 2010 no próximo sábado, 6 de novembro, em Santo Antônio de Jesus (distante 187 Km de Salvador). A segunda edição do evento acontecerá no Espaço Show nº 1, a partir das 16 horas e promete ser um sucesso. Além deles, também se apresentam as bandas Seistanejos e 37 Não É Febre.





