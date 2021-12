Chiclete com Banana anima dia de atividades no Parque da Cidade no domingo

O Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, em Salvador, está com programação diversificada neste domingo, 29. A principal atração será o show da banda Chiclete com Banana, a partir das 11h, no Anfiteatro. A banda além tocar os grandes sucessos, aposta na nova música de trabalho, “Felicidade sou eu”. Pet Stop, feira de animais, mini-circuito de bike e bazar beneficente também estão na programação gratuita do espaço

Também acontece a quarta edição do piquenique com DJs. A iniciativa do Coletivo DJs da Bahia e da Alltera Comunicação convida o público a ter uma tarde de domingo diferente. O som fica sob o comando dos DJs baianos Alain Alan, Fabian de Paula e Anderson Roberto. Para curtir, basta levar a toalha e a cesta de piquenique e estender, das 12h às 18h, no Gramadão.

Pet Shop

Os donos de animais de estimação podem aproveitar os Pet Stop. De acordo com a prefeitura, há novos equipamentos no parque, cinco no total, que vão ajudar a educar e auxiliar os donos de animais de estimação, frequentadores do parque, na hora de recolher as “caquinhas” dos bichinhos. A iniciativa acontece das 15h às 18h30, na Alameda dos Ipês, com diversas brincadeiras e ações lúdicas de conscientização sobre a importância de recolher os dejetos dos bichos nas ruas. Os equipamentos ficam instalados no início da Rua do Meio (entrada do parque), no final da Alameda dos Ipês, na Praça Melhor Idade e no Gramadão, em frente ao Anfiteatro.

Quem deseja dar um lar para animais de estimação pode aproveitar a feirinha de adoção da União de Proteção Animal de Salvador, das 9h às 13h, no Parquinho Infantil. Para adotar os cães e gatos é necessário apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. Também é pedida uma taxa de colaboração, não obrigatória, no valor de R$40.

Demais atividades

A Atividade Falun Dafa, prática de meditação com exercícios suaves da mente e do corpo para todas as idades, é uma opção para quem deseja diminuir a ansiedade e o estresse causados pelas preocupações diárias da vida. A atividade acontecerá no gramado da Praça Confúcio, das 8h30 às 9h30.

Também há programação para as crianças junto com a prática do pedal, para isso, será montado o mini-circuito de bike. A atividade vai acontecer na Praça Pau Brasil e estará disponível para crianças de 2 a 7 anos, das 9h às 16h.

A Creche Mãe Nildete promoverá um bazar na Alameda dos Ipês, das 9h às 17h. O bazar terá itens como roupas de crianças e adultos, brinquedos e pequenos acessórios para decoração doméstica. A intenção é angariar recursos para a obra da sede da instituição, que fica localizada no bairro de Coutos. O espaço é uma instituição sem fins lucrativos que atende crianças e adolescentes carentes com faixa etária de 1 a 14 anos.

