Chiclete com Banana abre o Réveillon Axé Moi

O Réveillon Axé Moi conta com quatro dias de shows. Nesta terça-feira, 29, o grupo Chiclete com Banana faz a abertura. Na quarta, o cantor Tomate faz a festa. No terceiro dia, Jammil agita a galera. E a cantora Claudia Leitte encerra o evento na sexta-feira. Além das atrações principais, cada dia um grupo local se apresenta.









