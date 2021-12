Chegada de Xuxa à Record é assunto mais comentado na web

Com a assinatura de contrato de Xuxa com a Record, a hashtag #XuxanaRecord foi a mais utilizada nas redes sociais nesta quinta-feira, 5, no Brasil. Muitos fãs da loira ficaram na porta da emissora em São Paulo, à espera de Xuxa. Ela parou por alguns instantes e atendeu a pedidos de fotos e autógrafos.

Em suas páginas oficiais do Facebook, Twitter e Instagram a loira também já mudou as fotos, estampando imagens com o logo da nova emissora.

Nas imagens, a apresentadora aparece segurando o logo da emissora. A apresentadora é muito ativa na internet e sempre interage com seus fãs. Ao longo do dia, ela ficou atualizando os seguidores sobre sua chegada à Record.



Durante o evento, Xuxa confessou que a já há algum tempo conversava com a emissora. "Foi um namoro de mais de 1 ano e meio, quase dois, vocês não viram, não ouviram o que aconteceu, eu sou muito difícil, sou muito turrona para mudar as coisas". E confessou estar muito feliz.

Veja abaixo as primeiras palavras da loira na Record:







adblock ativo