Chega de intolerância, de burrice. Je suis Charlie

- Você não acha que a idiotia está crescendo demais?

- É um claro sinal de que as pessoas estão levando tudo muito a sério, no mau sentido. É ótimo ver as coisas com seriedade, mas não é necessário ser casmurro e burro. Falta humor. Falta sutileza no mundo. Je suis Charlie.

- Você não acha que a intolerância está crescendo demais?

- Sinal de que está acabando o respeito às diferenças. A intolerância caminha junto com a incompreensão. A incompreensão, com a ignorância. A ignorância, com a violência. Je suis Charlie. - Você acha que o mundo está se tornando um lugar mais perigoso para se viver?

- Há alternativa? Ainda não colonizamos nenhum outro planeta. Temos que aprender a conviver neste mesmo. Tenho certeza de que a inteligência e o humor podem ajudar. Uma das provas da evolução do homem é a capacidade de rir de si mesmo. Faça humor, não faça guerra. Faça humor, não faça atentados. Faça humor, e se você for incompetente para isso, apenas admire o trabalho dos que sabem fazer. Je suis Charlie.

- Você acha que vivemos o choque de civilizações?

- Civilização? Você deve estar brincando. Acho que sofremos com a falta de civilidade. Civilização pressupõe um refinamento. Não é isso o que vemos por aí. Je suis Charlie.

- Você não acha que as pessoas falam e escrevem demais, com uma falsa urgência que impede que as ideias decantem? Não viu a quantidade de "tonterias" gritadas aqui e acolá? Não viu culparem mais uma vez a vítima? Não viu culparem mais uma vez todos os que seguem uma religião? Não viu fazerem elos absurdos com o que acontece no Brasil por pura birra política?

- Concordo com tudo e vi tudo. Mas num momento como este, não faz o menor sentido atacar as pessoas pelo que elas pensam, falam, escrevem. Seria concordar com os intolerantes, com os fanáticos. Vamos calar à força aqueles que escrevem/falam coisas com as quais discordamos? É melhor repetir a frase falsamente atribuída a Voltaire: "Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo". Ou, melhor ainda, lembrar do Jair Rodrigues: "Deixa que digam, que pensem, que falem..." Je suis Charlie.

