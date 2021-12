Chega a Salvador o espetáculo Sete Ventos, inspirado no mito de Iansã

>> Confira outras peças em cartaz na capital baiana

>> Qual a melhor maneira de se divertir em Salvador? Opine





A atriz carioca Débora Almeida, que integrou durante nove anos a Cia. dos Comuns, composta por artistas negros, do Rio de Janeiro, apresenta, pela primeira vez em Salvador, o espetáculo solo Sete Ventos. A montagem, que fica em cartaz no Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, sábado e domingo, às 17 horas, se inspira no mito de Iansã, orixá do culto afro-brasileiro, para levar ao palco as vozes de mulheres negras.

Fruto de pesquisa engajada com mulheres, o espetáculo discute, entre outros assuntos, a construção da identidade, preconceito e contradições do cotidiano do negro brasileiro.

“É uma ficção. Não é a transposição fiel do que as mulheres pesquisadas dizem. A trama traz a história da personagem Bárbara, uma escritora negra, filha de Iansã, que junto ao público conta e revive as histórias das mulheres que influenciaram a sua vida”, afirma a intérprete.



|Serviço|



O quê: Sete Ventos

Quando: sábado e domingo, às 17 horas

Onde: Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, no Passeio Público (Campo Grande)

Quanto: entrada franca (senha na bilheteria do teatro 1h antes)

Mais informações: 3083-4607



Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta quinta-feira,22, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo