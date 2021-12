Chatô: O Rei do Brasil chega na Netflix em fevereiro

Depois de quase 20 anos para ser lançado nos cinemas, Chatô: O Rei do Brasil que chegou às telas no final do ano passado já está garantido no serviço de streaming Netflix. O longa de Guilherme Fontes estará disponível a partir do dia 20 de fevereiro não apenas no Brasil, mas em outros países com Netflix.

O filme é baseado na biografia homônima e conta a história de Assis Chateaubriand, magnata das comunicações nos anos 50. Marcos Ricca interpreta o protagonista, e o elenco ainda conta com Andréa Beltrão, Leandra Leal, Eliane Giardini, Letícia Sabatella, Paulo Betti e Gabriel Braga Nunes.

