Chargistas de A TARDE concorrem a prêmio nacional

Os chargistas do Jornal A TARDE, Cau Gomez e Bruno Aziz, estão entre os 107 participantes do Concurso Nacional de Charges da Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), que elegerá a melhor charge sobre a reforma da Previdência, projeto do governo do presidente Jair Bolsonaro.

A primeira etapa da seleção será feita pelas redes sociais, no qual os 10 trabalhos mais votados na página oficial do Fonacate, até o dia 30 deste mês, serão encaminhados para avaliação da comissão julgadora.

As três charges que melhor conseguirem destacar a importância da Previdência receberão premiação. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 7 de junho.

Charge de Bruno Aziz está entre os 107 participantes (Foto: Bruno Aziz | Editoria de Arte A TARDE)

