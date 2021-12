Chargista de A TARDE ganha prêmio no México

O chargista Cau Gomez, colaborador de A TARDE, conquistou o segundo lugar da primeira edição do Prêmio de Humor Gráfico das Américas, na categoria Rogelio Naranjo (desenho de opinião). A charge premiada foi “O movimento”, publicada na página de Opinião de A TARDE no dia 19 de julho deste ano. O mesmo trabalho ganhou a menção honrosa no World Press Cartoon deste ano.

“Foi num momento em que havia aquela marcha de imigrantes da América Central em direção aos Estados Unidos, cruzando o México”, afirma Gomez. “Eu sempre me dedico a esses eventos que enfatizam a liberdade de expressão e aos veículos que mantêm esse espaço”, explica o cartunista, que ressalta a importância de haver prêmios dessa natureza também fora da Europa e manifesta o desejo de que essa iniciativa se multiplique em outros lugares.

Obra vencedora do Prêmio de Humor Gráfico das Américas

O prêmio é oferecido a partir deste ano pelo Cartónclub, o clube latino-americano da caricatura, e pela Fábrica de Cultura, em parceria com a Universidade Nacional Autônoma do México (Unam). Rogelio Naranjo foi um destacado cartunista mexicano, vencedor de prêmios para charges políticas, morto em novembro de 2016.

A distinção Rogelio Naranjo é concedida ao melhor da categoria de desenho de opinião que ilustra a importância da liberdade de expressão em uma sociedade democrática ou os desafios enfrentados por jornalistas e cartunistas em cobertura de eventos, entre 2018 e 2019, no continente americano. O primeiro lugar foi para o cartunista belga Luc Descheemaeker, conhecido como O Sekoer, com caricatura do presidente Jair Bolsonaro.

Esse é o quinto prêmio recebido este ano por Cau Gomez. Ele foi o 1º lugar na 46ª edição do Salão de Humor de Piracicaba com um desenho de Chico Buarque, ganhou o 3º lugar no World Press Cartoon, em Portugal, com um desenho de Martin Luther King, 3º lugar no Viborg cartoom Awards da Dinamarca e o prêmio especial Award of Sucess, no International Green Crescent Cartoon Contest da Turquia. Desde o início da carreira, já recebeu 63 prêmios e inúmeras menções honrosas.

Cau Gomez também está entre os 28 selecionados entre os colaboradores do jornal francês Courrier International, que está promovendo uma votação entre os trabalhos que serão exibidos entre 6 e 8 de novembro, no Palais de l’Europe, em Estrasburgo, no Fórum Mundial de Democracia.

